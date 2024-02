Élections au Pakistan : les partis redoublent d'efforts pour séduire la jeunesse

information fournie par France 24 • 07/02/2024 à 10:49

Le Pakistan se prépare aux élections législatives du 8 février. La jeunesse, représentant 60 % de la population, aura un rôle déterminant dans l'issue du vote. Si historiquement la participation électorale a été faible, les élections de 2013 et 2018 ont connu une augmentation grâce à l'implication des jeunes. Mais la crise politique qui dure depuis deux ans a ébranlé leur confiance dans les institutions. Alors que nombre de jeunes Pakistanais semblent désabusés et tournent le dos aux élections, les partis politiques tentent des opérations de séductions à destination de la jeunesse. Reportage de Sonia Ghezali et Shahzaib Wahlah, avec la collaboration de Talha Saeed.