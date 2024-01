information fournie par France 24 • 15/01/2024 à 10:19

À l’ombre des guerres en Ukraine et à Gaza, Taïwan fait pour l’heure figure de menace potentielle. La Chine considère l'île comme l'une de ses provinces, à réunifier par la force si nécessaire. C’est l’un des principaux enjeux de l’élection présidentielle. On en parle avec note invité Jacques Gravereau, fondateur et président d'honneur d'HEC Eurasia et auteur de "Taïwan, une obsession chinoise" (éd. Hémisphères).