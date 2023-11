Élection présidentielle en Argentine : duel entre Javier Milei et Sergio Massa au second tour

information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 19:06

Le premier tour des élections présidentielles argentines a donné lieu à une surprise de taille : le candidat antisystème Javier Milei et le ministre de l'Économie Sergio Massa se sont qualifiés pour le second tour, qui se déroulera le 19 novembre. Quelles leçons tirer du premier tour ? Quelles répercussions sur la vie politique du pays ? Javier Milei peut-il s'imposer ? Nous en parlons avec Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'OPALC (Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes) et Maricel Rodriguez-Blanco, maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris.