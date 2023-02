information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 12:22

Un an après l'offensive russe en Ukraine, Caroline de Camaret et Marie Brémeau reçoivent l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, et analysent les enjeux géopolitiques de cette guerre en particulier à travers le prisme européen. Le retour d'une guerre de grande envergure aux portes de l'UE inquiète et divise ou mobilise les 27.