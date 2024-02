Edgar Morin : "Je souhaite que les pays africains n'oublient pas leur culture"

information fournie par France 24 • 22/02/2024 à 14:15

Edgar Morin est l'invité exceptionnel de ce nouveau numéro de "À l'Affiche!", à l'occasion du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM) – où il était invité d’honneur. À 102 ans, il est l'un des grands témoins de notre siècle et du siècle dernier. Philosophe, sociologue, il est l'inventeur de la pensée complexe, qu'il a développée dans son livre "La Méthode". Résistant contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, il est aussi connu pour ses positions humanistes et anticoloniales. Il nous livre sa vision de l'Afrique et des défis auxquels elle doit faire face.