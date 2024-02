information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 19:01

Traditionnellement érigée comme un modèle de réussite, l’Allemagne accumule désormais les difficultés. L’an passé, la première économie européenne a reculé de 0,3 %. Son principal moteur, l’industrie, pâtit des prix élevés de l'énergie et du ralentissement chinois. Entre crise énergétique et nouvelle concurrence chinoise et américaine, les exportations et la demande intérieure allemandes sont au point mort. Faut-il y voir la fin d’un modèle ?