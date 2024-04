Eclipse totale du Soleil : où, quand et comment l'observer ?

information fournie par France 24 • 08/04/2024 à 14:27

Ce lundi 8 avril 2024, le soleil à rendez-vous avec la lune! Une éclipse totale sera visible en Amérique du Nord, traversant le Mexique, les États-Unis et le Canada. Un million de curieux sont attendus pour observer cet évènement rare depuis les chutes du Niagara, poussant les autorités à décréter l'état d'urgence. Depuis la France métropolitaine, il sera possible de suivre le phénomène, mais uniquement en vidéo. L’évènement est de taille puisque la dernière éclipse totale du soleil remonte à plus de 50 ans et la prochaine n’aura elle lieu que dans 80 ans.