E. Vidal et E. Volochine : "À chaque élection, Vladimir Poutine prend douze points de plus"

information fournie par France 24 • 18/03/2024 à 13:02

Une cinquième élection pour Vladimir Poutine, et maintenant ? C'est le sujet de notre débat du jour. Le président russe sort-il renforcé de cette séquence électorale ? Que promet-il pour son pays, pour l’Ukraine et pour ses ennemis ? À quoi ressembleront les six prochaines années pour celui qui se maintient au pouvoir depuis l’an 2000 ? L'opposition décimée va-t-elle trouver un espace pour s'exprimer ? Pour en parler, nous recevons Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction russe à RFI et Elena Volochine, ancienne correspondante de France 24 à Moscou.