Du terrorisme au tourisme, l'île de Jolo retrouve la paix

information fournie par France 24 • 28/04/2023 à 16:34

L’île de Jolo, située dans l'océan Pacifique, est longtemps restée inaccessible. Elle était le fief d’un des mouvements terroristes les plus violents au monde, Abou Sayyaf. En 2000, une vingtaine de touristes, dont deux Français, sont kidnappés en Malaisie et conduits sur cette île. Des journalistes partis couvrir cet enlèvement sont, à leur tour, capturés. Les négociations dureront plusieurs mois avant leur libération. Aujourd’hui, après 30 ans de combats avec l'armée philipine, Abou Sayyaf est en voie d’extinction. L’île devient une destination de vacances. Un reportage de Constantin Simon, Alexis Bregere, Sherbien Dacalanio et Aruna Popuri.