information fournie par France 24 • 22/02/2023 à 11:41

L'ex-ministre mexicain Genaro Garcia Luna, ancien champion de la lutte antidrogue dans son pays, a été reconnu coupable mardi 21 février par la justice américaine de corruption et de trafic de cocaïne entre le Mexique et les Etats-Unis et risque la réclusion à perpétuité.