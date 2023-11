information fournie par France 24 • 29/11/2023 à 13:10

Le drame de Crépol et la mort de Thomas ravive la thèse de deux France irréconciliables. L'extrême droite est accusée de récupération et de galvaniser les militants d'ultradroite, qui ont défilé dans plusieurs villes de France, encagoulés et armés de barres de fer avec des banderoles telles que "Justice pour Thomas" ou encore "l'immigration tue". Le gouvernement alerte sur un risque de basculement.