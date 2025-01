information fournie par France 24 • 29/01/2025 à 22:08

France 24 reçoit Christophe Bys, chef de rubrique Économie et Entreprise à The Conversation. Retrouvez les articles cités sur https://theconversation.com/fr : "Donald Trump et le Groenland, quand géopolitique et économie s’entremêlent" par Emmanuel Hache, IFP Énergies nouvelles; "Les ressources du Groenland, entre protection de l’environnement et tentation du profit" par Chloé Maurel, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.