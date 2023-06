information fournie par France 24 • 15/06/2023 à 11:13

Inculpé pour détention illégale de documents classifiés, Donald Trump contre-attaque. L'ancien président, qui a plaidé non coupable des charges à son encontre lors de sa comparution historique devant un tribunal fédéral à Miami, dénonce un complot politique. Il mise désormais sur un éventuel retour à la Maison Blanche et espère un procès le plus tard possible.