information fournie par France 24 • 23/06/2023 à 16:48

Rendez-vous avec le rappeur Guinéen Djanii Alfa. Retour sur son enfance , ses débuts dans le rap à Dakar jusqu’à la consécration de sa carrière avec son concert au stade Nongo face à plus de 80 000 spectateurs ! Connu pour son rap conscient, ses textes incisifs en faveur de la justice et des Droits de l’Homme, Djanii est plus que jamais l’un des fers de lance du rap francophone mondial. Pour cet épisode la maman de Djanii offre la vidéo surprise.