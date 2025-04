information fournie par France 24 • 04/04/2025 à 18:01

Chaque année, 5 000 femmes autochtones disparaissent des réserves où elles vivent aux États-Unis. Du jour au lendemain, leur existence n’est plus qu’un souvenir, et les enquêtes des autorités ne donnent bien souvent aucun résultat. La réalisatrice franco-américaine Sabrina Van Tassel a enquêté sur la disparition de Mary Ellen Johnson Davis de la réserve de Tulalip, dans l’État de Washington, et raconte le destin brisé des femmes et des hommes de la communauté.