information fournie par France 24 • 17/07/2023 à 07:47

A la Une de la presse, ce lundi 17 juillet, la disparition de la chanteuse et comédienne franco-britannique Jane Birkin, à l’âge de 76 ans. Les économies budgétaires pour 2024 en France. Le «partenariat stratégique» sur l’économie et l’immigration signé hier par l’Union européenne avec la Tunisie. Et la victoire du «rey» Carlos Alcaraz, hier également, à Wimbledon.