information fournie par France 24 • 05/03/2024 à 15:57

L’étiquette de la robe de Kim Kardashian, les béquilles de Victoria Beckham, la coupe courte de la chanteuse Angèle... Mais aussi et surtout : les créations pour l’automne-hiver 2024-2025, de Dior à Balenciaga ! Cette semaine, la mode a fait tourner les têtes à Paris. Dans ce numéro spécial de “A l’Affiche”, Louise Dupont est en compagnie de Pascal Mourier pour décrypter les temps forts des neuf jours et plus de 70 défilés de la dernière Fashion Week parisienne.