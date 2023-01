Didier Reynders : "Il faut créer un parquet international dédié au crime d'agression"

information fournie par France 24 • 27/01/2023 à 16:39

À l'heure où l'Ukraine est sous la menace d'une offensive russe hivernale et où l'Union européenne est fragilisée sur sa défense de l'État de droit, nous recevons le commissaire européen chargé de la Justice, Didier Reynders. Ministre sans interruption pendant dix ans dans divers gouvernements belges successifs, aux Finances et aux Affaires étrangères, son portefeuille va de la défense de l'État de droit à l'amélioration de la coopération judiciaire pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, en passant par la protection des consommateurs.