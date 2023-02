information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 15:00

Rendez-vous avec le rappeur emblématique sénégalais Didier Awadi, du groupe Positive Black Soul, à l’occasion de la sortie de son nouvel album, "Quand on refuse, on dit non", accompagné de son court métrage éponyme. Retour sur ses engagements profonds en faveur de l’égalité, ses actions pour développer la culture panafricaine et ses projets à venir. Dans cet épisode, Didier Drogba offre une vidéo surprise.