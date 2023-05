Di Caprio, Scorsese, De Niro : trois légendes du cinéma réunis à Cannes

information fournie par France 24 • 21/05/2023 à 00:35

Malgré une météo capricieuse sur la Croisette, rien ne pouvait perturber le tapis rouge le plus grandiose de cette 76ème édition. Dans cette émission, Louise Dupont revient sur la montée des marches du film “Killers of the Flower Moon”, considéré comme un chef d’oeuvre avant même sa présentation hors compétition. Un film évènement réunissant pour la première fois Leonardo Di Caprio et Robert De Niro, devant la caméra de Martin Scorsese.