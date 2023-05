Développement : "La souveraineté est une notion de bon sens"

information fournie par France 24 • 05/05/2023 à 18:37

Spécialisée dans le conseil aux gouvernements, l’ex-banquière Anne-Laure Kiechel livre son diagnostic sur l’endettement des pays en développement et la dégradation de la note de crédit de la France par Fitch. "Les pays en développement essaient d'éviter le défaut à tout prix et cela peut les entrainer à faire des coupes dans les dépenses sociales", explique-t-elle. "Le rapport entre le coût de la dette et celui de la dépense sociale évolue très négativement. C'est le contraire du développement".