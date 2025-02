Développement de l'intelligence artificielle : vers un effacement de l'individu ?

information fournie par France 24 • 11/02/2025 à 14:23

IA : deux lettres qui définissent le nouveau Graal technologique. Deux lettres, objet de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. En retard, l'Europe promet de réagir. Mais l’IA est plus qu’une technologie, car elle transforme la nature humaine. C’est la vision de notre invité, Eric Sadin, philosophe, auteur de nombreux ouvrages critiques sur le numérique. Il est l’organisateur d’un contre-sommet de l’IA qui s’est déroulé pendant le Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle de Paris, organisé par la France et l'Inde.