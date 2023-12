Deuxième jour de vote en RD Congo : "Beaucoup d'irrégularités dénoncées par les opposants et observateurs"

information fournie par France 24 • 21/12/2023 à 14:12

Les élections commencées mercredi 20 décembre continuent ce jeudi en République démocratique du Congo, dans des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir la veille en raison du chaos logistique constaté dans l'ensemble du vaste pays aux infrastructures très limitées. Le président sortant, Félix Tshisekedi, brigue un second mandat face à 18 autres candidats, dont plusieurs poids-lourds de l'opposition qui ont dénoncé le "chaos total" et les "irrégularités" entourant selon eux ces élections générales (présidentielle, législatives, provinciales et locales). Les précisions de Mélina Huet, envoyée spéciale à Kinshasa.