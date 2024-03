information fournie par France 24 • 22/03/2024 à 16:29

Deux cas isolés de choléra ont été détectés cette semaine à Mayotte et à La Réunion, où les autorités sanitaires sont sur le qui-vive. Pour les deux îles, les personnes porteuses de la maladie sont originaires de territoires en proie à une épidémie : des Comores pour Mayotte, et de l’Inde pour La Réunion. Les équipes de l'Agence régionale de santé et de la Croix-Rouge sont mobilisées pour informer les populations et éviter toute propagation.