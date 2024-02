information fournie par France 24 • 23/02/2024 à 10:30

La guerre en Ukraine va bientôt entrer dans sa troisième année suite à l'invasion russe. Plus de 14 millions de personnes ont fui leur foyer en Ukraine depuis deux ans. Plus de 6 millions sont réfugiés à l'étranger. En France, ils sont 85 000. Alors que le conflit se prolonge, certains voient désormais leur avenir en France et sont confrontés au défi de l'intégration. Reportage à Dijon.