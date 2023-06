Destruction du barrage de Kakhovka : quel impact pour la centrale nucléaire de Zaporijjia ?

information fournie par France 24 • 06/06/2023 à 15:24

Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir fait sauter dans la nuit de lundi à mardi l'ouvrage hydroélectrique de Nova Kakhovka, infrastructure servant à l'approvisionnement en eau de la région et de la Crimée annexée plus au sud mais aussi au refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, occupée elle aussi.

Les précisions de Bruno Chareyron, ingénieur en physique nucléaire.