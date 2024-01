information fournie par France 24 • 11/01/2024 à 11:31

Selon le Forum économique mondial, la désinformation est le plus gros danger pour l'économie mondiale dans les deux prochaines années, devant les guerres, le climat ou l'inflation. La désinformation coûte de plus en plus cher aux États et aux entreprises. Elle pourrait avoir des conséquences dévastatrices dans un contexte d'élections majeures en 2024, rappelle ce rapport qui s'appuie sur les points de vue de 1 400 experts à quelques jours de l'ouverture du Forum de Davos, en Suisse.