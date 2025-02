Désindustrialisation : Allemagne, République tchèque et France au ralenti

information fournie par France 24 • 17/02/2025 à 22:50

La locomotive européenne, au modèle économique largement industriel, est à la peine. L'Allemagne pâtit d'une énergie chère et d'exportations vers la Chine en berne. Son modèle ne fonctionne plus, ou plus aussi bien qu'autrefois. La République tchèque, où se trouvent de nombreux sous-traitants d'entreprises allemandes, en particulier dans le secteur automobile, en subissent les conséquences. La France elle aussi voit son industrie faiblir, en particulier le secteur de la sidérurgie, écrasé par l'hyperproduction chinoise.