information fournie par France 24 • 25/05/2023 à 11:17

A la traîne dans les sondages, le gouverneur de Floride Ron DeSantis se lance dans la campagne présidentielle en choisissant de répondre à Elon Musk sur Twitter pour son déclaration de candidature. Pari osé mais peut-il éviter de prendre des risques ? On va plus loin avec Paolo Levi, Gauthier Rybinski et Matthieu Mabin à Washington.