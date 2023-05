information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 17:58

Le bilan humain des inondations qui frappent l'Emilie-Romagne, riche région agricole et touristique du nord de l'Italie, s'est encore aggravé vendredi, passant à 14 morts. A Ravenne, les autorités ont décrété "l'évacuation urgente et immédiate" de plusieurs quartiers et rues vendredi matin et lancé un appel à la population à "se déplacer uniquement en cas de nécessité".