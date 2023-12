information fournie par France 24 • 22/12/2023 à 11:58

Là où plus aucune vie ne semble possible, certaines plantes font preuve d’une résilience étonnante. Sur des sols industriels contaminés par des substances toxiques, ces plantes sont capables de les absorber et de les stocker dans leurs tiges et leurs feuilles. L’équipe d'"Élément Terre" est allée à la rencontre des scientifiques qui commencent à percer leurs secrets.