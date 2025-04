Des milliers de faux articles rédigés par l'IA en ligne

information fournie par France 24 • 02/04/2025 à 14:47

Avec la multiplication des sources d'information sur internet, il devient très difficile de différencier le vrai du faux ; le journalisme vérifié des informations trafiquées. Et la généralisation de l'intelligence artificielle risque d'aggraver la situation, car de plus en plus d'articles sont désormais générés par ordinateur et diffusent de fausses informations. Ces faux sites web d'actualités sont souvent dirigés par une seule personne, qui utilise l'IA dans l'espoir de générer des revenus publicitaires. Nos consoeurs de France 2, Lorraine Poupon, Giona Messina et Marie Petitjean, ont passé au crible des articles qui apparaissent sur les sites de recherche les plus utilisés.