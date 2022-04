information fournie par France 24 • 06/04/2022 à 14:16

Jusqu'à présent, les médicaments que nous prenions étaient génériques. Les mêmes pilules, pour tout le monde, dans le même emballage. Mais une nouvelle ère est en train de s'ouvrir, celle de la médecine et des médicaments sur mesure en fonction de la condition physique et des particularités de chacun. La chronique de Julia Sieger, journaliste santé et sciences à France 24.