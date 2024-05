Derrière l'image : le phénomène Taylor Swift

information fournie par France 24 • 09/05/2024 à 15:05

Pour sa chronique "Derrière l’image", Eliott Samuel s’intéresse à la tournée européenne de la star américaine de la chanson Taylor Swift, qui démarre aujourd’hui à Paris, à la Défense. "The Eras Tour" est d’ores et déjà la tournée la plus lucrative de l’histoire, avec plus d’un milliard de dollars de recettes en 60 dates. Si les fans français représentent 70 % des spectateurs à Paris et Lyon, les Américains sont 20 % à avoir fait le voyage, en raison des prix des concerts moins élevés en Europe. Les grands gagnants sont évidemment les hôtels et les compagnies de transports, qui se frottent les mains.