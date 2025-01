information fournie par France 24 • 15/01/2025 à 17:27

Ce mercredi 15 janvier s'ouvre la phase d'inscriptions sur Parcoursup, passage obligé depuis 2018, pour quelque 600 000 futurs bacheliers français. Cette plateforme met en relation les lycéens français avec 24 000 formations post-bac. (université, écoles spécialisées, prépas, etc.) Les détails avec Aurélie Djavadi, cheffe de rubrique Education et Jeunesse de The Conversation France.