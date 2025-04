information fournie par France 24 • 17/04/2025 à 12:54

Ecovillages, coopératives, habitats partagés... Les expériences de communautés plus autonomes se multiplient en France et ailleurs. La journaliste Juliette Duquesne est allée à la rencontre de ces collectifs, qui font vivre autrement la démocratie et protègent leur environnement. Elle publie "Autonomes et solidaires pour le vivant : s'organiser sans l'autorité de l'Etat" aux éditions Le bord de l'eau.