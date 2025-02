information fournie par France 24 • 18/02/2025 à 18:50

Les températures remontent et les premiers pollens volent dans le sud de la France. Le nombre de Français sujets aux allergies respiratoires a été multiplié par 3 en 30 ans. La faute à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère qui "dope" la production de pollens mais aussi à la pollution. L'air pollué irrite nos muqueuses et facilite la pénétration d'allergènes et, plus étonnant, modifie la structure des grains de pollens, les rendant plus allergisants.