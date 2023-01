Déforestation au Brésil : le soja dévore la forêt amazonienne

information fournie par France 24 • 20/01/2023 à 12:35

Au Brésil, la déforestation atteint des records. En 2022, 10 573 km² de végétation ont été rayés de la carte, un chiffre qui bat le record de 9 178 kilomètres carrés en 2021. La région de Bahia se retrouve particulièrement défigurée à cause de la culture intensive du soja, une production notamment destinée à l'exportation vers l'Europe et particulièrement la France. Les conséquences sont lourdes sur les petits paysans locaux et l’environnement de cet État du Nordeste.