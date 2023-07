Défilé du 14-Juillet : un tableau final pour célébrer les 80 ans de la médaille de la Résistance

information fournie par France 24 • 14/07/2023 à 12:27

Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet a débuté vendredi matin à Paris sur les Champs Elysées en présence d'Emmanuel Macron et du Premier ministre indien Narendra Modi, invité d'honneur. Après le passage de la patrouille de France, le défilé à pied a été ouvert par 240 membres des forces armées indiennes. Ils ont ensuite laissé place aux troupes à pied de l’armée française, puis aux hélicoptères et aux troupes motorisées et montées. L'animation finale a été pensée pour célébrer les 80 ans de la médaille de la Résistance.