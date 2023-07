Défilé du 14-Juillet : plus de 6 500 militaires sur les Champs-Elysées

information fournie par France 24 • 14/07/2023 à 11:14

Le traditionnel défilé du 14 juillet se tient comme chaque année sur l’avenue des Champs-Élysées, en présence du président de la République, Emmanuel Macron. L’occasion d’honorer les femmes et les hommes qui se sont engagés au service de la France et des Français. La parade a débuté avec le défilé de la nation étrangère invitée (Inde) puis des troupes mises à l’honneur (lycées africains de la défense, lycées militaires français de la défense et écoles de formation techniques).