Découvrez la vidéo Point marchés de mai avec Didier Borowski

information fournie par Amundi • 05/05/2023 à 16:21

Les marchés ont rapidement digéré les turbulences survenues au cours du mois de mars dans le secteur bancaire.

Cependant, ils demeurent tiraillés avec, d'une part, le début de la saison des résultats des entreprises, qui s'avèrent meilleurs que prévu et qui soutiennent les Bourses. Et d'autre part, une conjoncture économique qui se détériore et une inflation qui reste très élevée.

Découvrez l'analyse de Didier Borowski, responsable de la recherche sur les politiques macroéconomiques de l'Amundi Institute