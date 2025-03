Décontamination : à Zwijndrecht, en Belgique, ville minée par les "polluants éternels" PFAS

information fournie par France 24 • 10/03/2025 à 11:31

La petite ville de Zwijndrecht, près d’Anvers en Belgique est connue pour être le "pire hotspot européen en matière de PFAS", ces "polluants éternels" massivement présents dans la vie courante. Pendant 25 ans, l’usine américaine 3M y a fabriqué de l'acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), substance hautement toxique pour la santé et l’environnement. Zwijndrecht fait désormais figure de région test en matière de décontamination des polluants. Comment s’effectue concrètement cette décontamination ? Et à quel prix pour les habitants ? Reportage de nos correspondantes en Belgique, Alix Le Bourdon et Anna Joris.