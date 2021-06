France 24 • 21/06/2021 à 17:53

Après quinze mois en arrêt complet à cause de la pandémie de Covid-19, les discothèques voient le bout du tunnel. Après avec les professionnels du secteur, lundi à l'Élysée, le ministre chargé des PME et la ministre de la Culture ont annoncé la réouverture des discothèques le 9 juillet, et la reprise des concerts debout dès le 30 juin, sous plusieurs conditions sanitaires.