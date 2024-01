Décision de la CIJ : les réactions à Jérusalem

information fournie par France 24 • 26/01/2024 à 18:40

Israël doit prendre "toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide" à Gaza et et y permettre l'accès de l'aide humanitaire, a déclaré la Cour internationale de justice (CIJ) ce vendredi 26 janvier. "Un développement important" qui "isole Israël", affirme le Hamas. Benjamin Netanyahu, de son côté, se félicité que la CIJ consacre le droit d'Israël à se défendre mais juge "scandaleuses" les accusations de "génocide" à Gaza. Les précisions de Ludovic de Foucaud.