information fournie par France 24 • 23/04/2025 à 22:03

Décédé lundi 21 avril, le Pape François a marqué l’Eglise catholique par son engagement écologique. De la publication de la première encyclique consacrée à l’environnement en 2015, à ses prises de positions contre le climatoscepticisme, en passant par ses discours et ses actions, le Pape François est le souverain pontife qui a le plus œuvré à la prise de conscience des enjeux climatiques. Un combat salué au-delà de la communauté religieuse, et qui devrait laisser une empreinte.