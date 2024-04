information fournie par France 24 • 05/04/2024 à 16:22

Elle aura marqué son temps et laisse derrière elle une œuvre de renommée mondiale. Maryse Condé est décédée le 2 avril. L'immense auteure d'origine guadeloupéenne s'est éteinte à l'âge de 90 ans. Romancière à succès, journaliste mais aussi professeure, cette grande dame de la littérature aura vécu une vie d'engagement rythmée par ses nombreux séjours en Afrique et aux États-Unis. Retour sur sa vie et les réactions à son décès.