information fournie par France 24 • 10/02/2023 à 13:22

Burt Bacharach, compositeur américain légendaire des tubes "I say a little prayer for you" ou "Raindrops keep fallin' on my head", est décédé à 94 ans, a annoncé jeudi son agente, déclenchant un déluge d'hommages à ce "titan" de la musique.