information fournie par France 24 • 24/11/2023 à 09:02

La trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueur vendredi matin, et doit être suivie par la libération de 13 otages dans l'après-midi, premiers signes de répit après des semaines de guerre. Cette "pause humanitaire" de quatre jours négociée sous la houlette du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis intervient alors que la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 49e jour. Le témoignage de Rami Abou Jamus, résident de Gaza.