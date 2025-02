information fournie par France 24 • 21/02/2025 à 18:02

Considéré comme un superaliment, l'avocat est si populaire en Europe et en Amérique du Nord que la production mondiale a triplé en vingt ans. Mais leur culture et leur transport dans le monde entier soulèvent des préoccupations environnementales. Depuis quelques années, la France, premier consommateur européen, cultive ses propres avocats. En raison du réchauffement climatique, le sud de la France produit désormais son "or vert", réduisant ainsi son empreinte carbone.