De Pékin à la Maison Blanche, l'étau se resserre sur l'intelligence artificielle

information fournie par France 24 • 05/05/2023 à 19:48

Remplacement voire destruction des emplois, confusion généralisée ou encore émergence des robots tueurs : l’intelligence artificielle suscite des craintes grandissantes. Invités à la Maison Blanche, les dirigeants de Google, Microsoft et Open AI ont répondu aux questions de Joe Biden et de Kamala Harris. Alors que la rivalité entre la Chine et les États-Unis se renforce, des initiatives se multiplient en Afrique et en Europe pour créer une IA la plus ouverte possible.